От злости швырнул на пол: белгородец переломал кости месячному ребенку

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В Белгороде мужчина швырнул об пол месячного ребенка своей сожительницы

Житель Белгородской области от злости бросил на пол месячного ребенка. Мальчика увезли в больницу, врачи пытаются спасти ему жизнь, сообщает SHOT .

Между 22-летней мамой грудничка и ее 36-летним сожителем произошел серьезный конфликт. Он разозлился и пообещал убить женщину.

Затем мужчина надавил на ребенка, который лежал в детской кровати, взял его и бросил на пол. У месячного мальчика, предположительно, сломаны ребра, рука, есть черепно-мозговая травма.

Доктора в реанимации оказывают помощь ребенку. Он может стать инвалидом.

Мужчину задержали. Открыто уголовное дело по статье «покушение на убийство, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на причинение смерти двум лицам».

Ранее в Сети появилось видео, на котором мать бьет грудного ребенка, лежащего в коляске. После этого малыш издает громкие звуки.