От злости швырнул на пол: белгородец переломал кости месячному ребенку
Житель Белгородской области от злости бросил на пол месячного ребенка. Мальчика увезли в больницу, врачи пытаются спасти ему жизнь, сообщает SHOT.
Между 22-летней мамой грудничка и ее 36-летним сожителем произошел серьезный конфликт. Он разозлился и пообещал убить женщину.
Затем мужчина надавил на ребенка, который лежал в детской кровати, взял его и бросил на пол. У месячного мальчика, предположительно, сломаны ребра, рука, есть черепно-мозговая травма.
Доктора в реанимации оказывают помощь ребенку. Он может стать инвалидом.
Мужчину задержали. Открыто уголовное дело по статье «покушение на убийство, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на причинение смерти двум лицам».
Ранее в Сети появилось видео, на котором мать бьет грудного ребенка, лежащего в коляске. После этого малыш издает громкие звуки.