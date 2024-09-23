Видео с избиением мамой грудничка дошло до нижегородских силовиков

Следственные органы Нижегородской области инициировали проверку после появления в социальных сетях видеозаписи, на которой запечатлен инцидент жестокого обращения матери с ее грудным ребенком, пишет pravda-nn.ru со ссылкой на региональное СУ СК.

На кадрах видно, как женщина ударяет малыша, находящегося в коляске. После этого ребенок начал громко кричать.

В настоящее время следователи проводят доследственную проверку по данному факту. Будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка действиям матери пострадавшего ребенка.

Ранее в Красноярском крае произошла трагедия, унесшая жизни четверых детей из одной семьи. Они скончались, отравившись на семейном ужине с пельменями и курицей. Родители находятся в тяжелом состоянии в больнице. Следственный комитет расследует уголовное дело по статье о сбыте продукции, повлекшей смерть потребителей.

Позже стало известно, что дом отравившейся пельменями семьи красноярцев обрабатывали дихлофосом.