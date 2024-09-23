Дом отравившейся пельменями семьи красноярцев обрабатывали дихлофосом

В день трагедии дом многодетной семьи, которая отравилась пельменями в Красноярском крае, обрабатывали дихлофосом. В результате отравления погибли четверо несовершеннолетних, сообщает РИА Новости .

«Родители говорят, что обрабатывали дом дихлофосом в этот день. В это время дети находились на улице, погуляли, потом зашли. Мама начала готовить ужин», — заявили в ГСУ СК России по региону.

Супружеская пара и четверо детей были госпитализированы с признаками сильного отравления. Дети 6, 11 и 13 лет погибли 22 сентября, в ночь на 23 сентября скончалась 12-летняя девочка. При этом 32-летняя женщина беременна пятым ребенком.

Родители находятся в тяжелом состоянии, но пришли в сознание. Их допрашивают следователи. Выяснилось, что перед отравлением семья съела курицу и пельмени, которые были куплены в магазине в селе Красная Сопка. По данным Россельхознадзора, на товар отсутствовали ветдокументы.

По предварительным данным, причиной отравления семьи и смерти четверых детей в селе в Красноярском крае стало неустановленное токсичное вещество.