Озвучена новая версия отравления семьи из Красноярского края

Съевшая на ужин пельмени и курицу и отравившаяся после этого семья из Красноярского края могла перепутать пестициды с приправой, сообщает РЕН ТВ .

Следствие отрабатывает новую версию происшествия, в ходе которого погибли трое детей. Так, по предварительным данным, семья могла принять за приправу отраву и употребить в пищу ядовитое вещество.

Точную информацию следователи получат после вскрытия. Пестициды, которые находились в доме потерпевших, были изъяты.

Отравление произошло 20 сентября вечером. Семья из Красноярского края в составе мужа, жены и четверых детей поужинала пельменями и курицей из магазина. В результате на следующий день умерли двое детей, шестилетняя девочка и 13-летний подросток.

Затем скончалась 11-летняя девочка. Также стало известно, что в момент отравления мать была беременна. Врачи борются за ее жизнь и малыша.