СК озвучил предварительную причину отравления семьи из Красноярского края

Причиной отравления семьи и смерти трех детей в селе Красная Сопка в Красноярском крае стало неустановленное токсичное вещество, такие результаты показала проведенная экспертиза, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Предварительно, смерть детей наступила вследствие токсического действия неустановленного вещества.

Родители и еще один ребенок сейчас находятся в реанимационном отделении, их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Основная версия произошедшего — употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом.

Проверка продолжается, допрошены хозяин и продавец продуктового магазина, фельдшер и родственники семьи.

Отравление произошло 20 сентября вечером. Семья из Красноярского края в составе мужа, жены и четверых детей поужинала пельменями и курицей из магазина. В результате на следующий день умерли двое детей, шестилетняя девочка и 13-летний подросток.

Затем скончалась 11-летняя девочка. Также стало известно, что в момент отравления мать была беременна. Врачи борются за ее жизнь и малыша.