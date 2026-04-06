Осужденный по делу о теракте в «Крокусе» пытался покончить с собой в СИЗО

Осужденный по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Якубджони Юсуфзода* пытался покончить с собой в московском следственном изоляторе «Матросская тишина», сообщает 112 .

Врачи реанимировали и госпитализировали 37-летнего мужчину.

В марте текущего года Юсуфзоду* и других фигурантов уголовного дела приговорили к пожизненным срокам в колонии строгого режима. За несколько дней до нападения он перевел деньги на оплату жилья для исполнителей теракта, а часть средств отправил одному из них уже после совершения преступления.

Ранее стали известны подробности условий в тюрьме для террористов из «Крокус Сити Холла». Суд определил, что первые годы наказания заключенные проведут за решеткой.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холе» случился 22 марта 2024 года. Стрельбу открыли четыре человека. Погибли 149 людей, ранены оказались 609. Один пропал без вести.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

