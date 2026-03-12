Стали известны подробности условий в тюрьме для террористов из «Крокуса»

2-й Западный окружной военный суд приговорил исполнителей и 11 соучастников теракта в «Крокус Сити Холле» к пожизненному лишению свободы. Суд определил, что первые годы наказания они проведут в тюрьме, сообщает «Сайт MK.Ru» .

Приговор огласили 12 марта 2026 года в Мосгорсуде. Всего по делу проходили 19 человек. Четверо непосредственных исполнителей — Шамсидин Фаридуни*, Далерджон Мирзоев*, Саидакрами Рачабализода* и Мухаммадсобир Файзов* — получили пожизненные сроки.

Суд постановил, что Фаридуни* первые 18 лет проведет в тюрьме, Мирзоев* и Файзов* — по 17 лет, Рачабализода* — 16 лет. Затем их переведут в колонию особого режима.

В тюрьме осужденные содержатся в камерах, могут иметь два краткосрочных и одно длительное свидание в год, получать одну посылку и одну бандероль, тратить до 7900 рублей в месяц и не имеют права работать. В колонии после десяти лет строгих условий возможны послабления: увеличенные прогулки, расходы до 8600 рублей, право на работу и звонки.

Еще 11 соучастников также приговорены к пожизненному сроку. Исроил Исломов* и его сыновья получили по 19 лет и 11 месяцев, их имущество обращено в доход государства. С исполнителей взыскано по 990 тысяч рублей в пользу потерпевших.

Следственный комитет разыскивает еще четырех участников и двух организаторов теракта. Они объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

* Внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

