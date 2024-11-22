Остановите Будулая: в Петербурге правозащитники хотят помочь одинокой старушке

Пенсионерка из Санкт-Петербурга, 68-летняя Нина Фролкова, может лишиться единственного жилья. При этом она сама опасности не осознает, оставаясь уверенной, что ей помогает семья мужчины по имени Будулай. Тревогу бьют правозащитники и соседи пожилой женщины, сообщившие об этом РИАМО.

Одинокая женщина пропала в середине октября, соседи по коммуналке забили тревогу. В сентябре она познакомилась с мужчиной по имени Будулай. Он помогал ей по хозяйству, навещал, а потом куда-то увез. Пенсионерка нашлась в Волгограде — в гостях у того самого Будулая. Она утверждает, что все хорошо, но знакомые переживают, что та может лишиться жилья из-за мошенников.

«Недавно бабушка появилась дома после того, как ее не было около месяца. Она сразу же бросилась убеждать встревоженных соседей, что была в санатории. И повторяла: „Будулай и его семья — люди богатые. Они хотят мне помочь“», — рассказала сотрудник организации по борьбе с современным рабством «Альтернатива» Арина Файрушина.

Как отбирают жилье?

Выяснилось, что Фролкова написала заявление на приватизацию принадлежащей ей комнаты в коммунальной квартире во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Соседи написали в полицию заявление о пропаже человека. Сперва пенсионерку обнаружили в Волгограде, затем Будулай отвез ее в Краснодарский край.

«По документам, что Нина Фролкова подала в МФЦ, предполагаемая дата предоставления услуги — 5 ноября. Мы ожидали, что к этому времени она появится. Она приехала где-то в середине месяца. Соседям женщина заявила, что все это время была в санатории. Ясно же, что это неправда», — заметила Файрушина.

По ее словам, приватизация жилья уже произошла. После нее соседям стало известно, что Будулай оформил доверенность на третье лицо, чтобы у того была возможность подписывать договор дарения на жилье, что пока принадлежит Фролковой. Проще говоря, такой документ нужен, чтобы он сам смог не участвовать в подписании договора дарения, хотя собственность в результате перейдет к нему.

«Соседи говорят, что хоть напрямую пенсионерка не озвучивает желание подарить жилье, оно витает в воздухе. Например, у нее накопился долг за квартплату, и Будулай обещал его оплатить. Возможно, бабушка уверена, что он бескорыстно ей помогает. Мы ведем с ней беседы о том, к чему может привести дарение единственного жилья, на что она не реагирует», — продолжает Файрушина.

Зато на ситуацию отреагировал адвокат и правозащитник Александр Карабанов. По его словам, в девяностые много людей именно таким образом лишились жилья. Их окружали заботой, вывозили в разные регионы, кого-то сдавали в интернаты, обкалывали наркотиками либо просто убивали.

«Мы призываем следственные органы и полицию связаться с женщиной и понять, в каком она находится психологическом состоянии. Необходима доследственная проверка! Возможно, в отношении Нины Фролковой совершается преступление, а она даже не понимает, что делает», — просят соседи и правозащитники.