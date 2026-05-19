Военные аналитики из Китая заявили, что недооценка российских крейсеров может обернуться проблемами для США. Особое внимание эксперты уделили тяжелому атомному ракетному крейсеру «Петр Великий».

«У России есть корабль с огромной огневой мощью, и даже американским авианосцам нужно держаться от него подальше», — пишут авторы китайского издания.

«Корабль несет на своем борту разнообразное ракетное вооружение, охватывающее полный комплекс средств — от нанесения ударов на большие расстояния до ближней обороны. По оценкам, «Петр Великий» оснащен более чем 400 ракетами различных типов, включая противокорабельные, зенитные и противолодочные, что делает его настоящим кораблем-арсеналом. Такое сочетание вооружений образует многоуровневую сеть огневой мощи, способную реагировать на различные виды угроз», — сообщают китайские журналисты.

Авторы публикации отметили, что концентрация большого числа систем вооружения на одной платформе создает высокую плотность огня и остается актуальным подходом к развитию военно-морской мощи.

