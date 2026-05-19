Китайские аналитики назвали «Петр Великий» угрозой США
Военные аналитики из Китая заявили, что недооценка российских крейсеров может обернуться проблемами для США. Особое внимание эксперты уделили тяжелому атомному ракетному крейсеру «Петр Великий».
«У России есть корабль с огромной огневой мощью, и даже американским авианосцам нужно держаться от него подальше», — пишут авторы китайского издания.
По данным журналистов, крейсер оснащен разнообразным ракетным вооружением, позволяющим наносить удары на дальних дистанциях и обеспечивать ближнюю оборону. По оценкам, на борту размещено более 400 ракет различных типов — противокорабельные, зенитные и противолодочные.
«Корабль несет на своем борту разнообразное ракетное вооружение, охватывающее полный комплекс средств — от нанесения ударов на большие расстояния до ближней обороны. По оценкам, «Петр Великий» оснащен более чем 400 ракетами различных типов, включая противокорабельные, зенитные и противолодочные, что делает его настоящим кораблем-арсеналом. Такое сочетание вооружений образует многоуровневую сеть огневой мощи, способную реагировать на различные виды угроз», — сообщают китайские журналисты.
Авторы публикации отметили, что концентрация большого числа систем вооружения на одной платформе создает высокую плотность огня и остается актуальным подходом к развитию военно-морской мощи.
