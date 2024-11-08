Увез Будулай: в Санкт-Петербурге пропала одинокая старушка

Одинокая женщина, 68-летняя Нина Фролкова пропала в середине октября. Скорее всего, ее увезли мошенники, чтобы завладеть принадлежащей ей квартирой во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Такой версии придерживаются ее соседи, сообщили РИАМО в организации по борьбе с современным рабством «Альтернатива».

Фролкова жила одна в коммуналке, семьи и детей у нее не было, но с соседями она поддерживала теплые отношения. Они-то и насторожились, когда в сентябре она познакомилась с мужчиной по имени Будулай.

«Периодически он помогал пожилой женщине по хозяйству, что-то предлагал, приходил в гости. В начале октября Будулай ее куда-то увез», — рассказали соседи правозащитникам.

Соседи сразу заподозрили неладное. Иногда женщина им звонила, но только с телефона «нового друга» и когда он был рядом.

«Во время таких звонков Нина Владимировна утверждала, что все у нее хорошо, но она загостилась. Мы быстро поняли, что общается она по громкой связи. Нам показалось, что ей нужна помощь, но сказать об этом она не может», — вспоминали соседи.

В начале октября соседи обратились в полицию. Довольно скоро Фролкову обнаружили в гостях у Будулая в Волгограде.

Правоохранителям она заявила, что все у нее хорошо. На самом деле она перестала даже отвечать на телефонные звонки.

«Соседи обратились к нам 15 октября. Когда наш волонтер приехал туда, где предположительно могла находиться Нина Владимировна, то обнаружил, что ее уже увезли. Начали связываться с Будулаем, а он сказал, что она находится в гостях у его мамы в Краснодарском крае», — рассказала РИАМО сотрудник организации по борьбе с современным рабством «Альтернатива» Арина Файрушина.

Действия мошенников?

По словам правозащитников, на все расспросы по телефону, становящиеся все более и более эпизодическими, женщина клянется, что собирается домой, и обещает приехать через пару дней. К тому же выяснилось, что перед исчезновением Фролкова написала заявление на приватизацию жилья.

«По документам, что она подала в МФЦ, предполагаемая дата предоставления услуги — 5 ноября. Подписать документы можно лично или через доверенность. Мы предполагаем, что ближайшее время она должна будет появиться, но что дальше — непонятно. Мы считаем, что Нине Владимировне может грозить опасность. Часто, получив недвижимость, мошенники буквально выбрасывают одиноких людей на произвол судьбы. А сомнений в том, что это мошенники, у нас нет», — заключила Файрушина.

Правозащитники обратятся к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.