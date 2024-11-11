Квартиры отжимают как в 90-е: адвокат высказался о пропаже старушки с Будулаем

В ситуации с внезапным исчезновением пожилой жительницы Санкт-Петербурга Нины Фролковой, которая отправилась «погостить» у нового приятеля и не вернулась, усматриваются мошенничество и попытка лишить пенсионерку единственного жилья, сообщил корреспонденту РИАМО адвокат и правозащитник Александр Карабанов.

Одинокая женщина пропала в середине октября, соседи по коммуналке забили тревогу. В сентябре она познакомилась с мужчиной по имени Будулай. Он помогал ей по хозяйству, навещал, а потом куда-то увез. Пенсионерка нашлась в Волгограде — в гостях у того самого Будулая. Она утверждает, что все хорошо, но знакомые переживают, что та может лишиться квартиры из-за мошенников.

«В 90-е многих людей именно из-за квартир вывозили в разные регионы. Кого-то сдавали в интернаты, кого-то обкалывали психотропными наркотиками, кого-то просто убивали», — заявил Карабанов.

По его словам, этот случай имеет признаки преступления — вероятно, в нем есть нарушение воли человека принимать какие-то действия. И хорошо, что в ситуацию Нины Владимировны вмешались неравнодушные люди.

«Безусловно, им следует связаться с женщиной, понять, в каком она находится физическом и психологическом состоянии, определить, насколько это ее воля — расстаться со своей квартирой или приватизировать ее», — подчеркнул Карабанов.

Правозащитник добавил, что нужно быть настороже. Сейчас огромное количество аферистов завладевает чужим имуществом через фиктивные браки.