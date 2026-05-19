Психологи объяснили, как стресс вызывает зажимы в теле

Психолог Родион Чепалов отметил, что при длительной тревоге нервная система работает в режиме угрозы, а тело «готовится к опасности». Это проявляется в сжатых челюстях, поднятых плечах, напряженной шее и животе. По его словам, важно не искать мистические причины, а замечать сигналы организма.

«Есть простое упражнение — «сканирование тела». Несколько раз в день человек спрашивает себя: «Где я сейчас напряжен?» и сознательно расслабляет эту область. Второе упражнение — «разрешенное движение». Если хочется расправить плечи, вытянуться, пройтись — сделайте это, а не сидите неподвижно», — рассказал Родион Чепалов.

Основатель телесно-ориентированной терапии Вильгельм Райх выделял семь зон мышечного «панциря» — от области глаз и челюстей до таза. По словам психолога Екатерины Шевичевой, в этих сегментах блокируются страх, гнев, обида и стыд, что может вызывать проблемы с дыханием, осанкой и голосом.

«Освобождение от мышечного панциря в каждой из зон приводит к освобождению заблокированной жизненной энергии и, как следствие, глубинным личностным переменам. Для этого в телесно-ориентированной терапии используются мимическая гимнастика, дыхательные упражнения, массаж, физические упражнения», — пояснила Екатерина Шевичева.

Психолог Дарья Контратьева добавила, что хроническое напряжение способно приводить к боли, бессоннице и паническим атакам. В таких случаях требуется работа со специалистом, так как тело сигнализирует о длительно подавленных эмоциях.

