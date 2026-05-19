Колташов заявил, что теневая занятость не угрожает экономике

Руководитель Центра политэкономических исследований института нового общества Василий Колташов заявил, что теневая занятость в России не представляет угрозы для экономики. За первый квартал 2026 года из тени вывели почти 220 тыс. человек, сообщает Общественная Служба Новостей .

По данным Минтруда, показатель вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. При этом доля нелегализованных работников остается высокой.

Василий Колташов отметил, что теневая занятость является естественной частью сложных экономических процессов, особенно в сфере услуг и малом бизнесе.

«В сфере оказания многочисленных многообразных услуг задействовано огромное количество людей, для которых нет никакого интереса показывать свои доходы, и для которых получение наличных является стандартным решением в ответ на наступление налоговых органов», — пояснил эксперт.

Он добавил, что налоги часто становятся серьезной нагрузкой для малого бизнеса. Отдельно экономист указал на рантье, которые сдают жилье без уплаты налогов. По его данным, в Москве около четверти таких квартир не облагаются налогом.

«Как только этих людей налоговые органы начнут ловить за руку и требовать уплачивать налоги, начнется яростная политизация этого общественного слоя…», — пояснил Колташов.

При этом эксперт поддержал обеление псевдомалого бизнеса и напомнил, что россияне платят как прямые, так и косвенные налоги, включая НДС в размере 10–22%.

