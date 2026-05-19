Психолог Макарова назвала фразы, разрушающие самооценку ребенка
Детский психолог Кира Макарова объяснила, какие родительские фразы подрывают самооценку ребенка и формируют зависимость от одобрения. Эксперт подчеркнула важность безусловной любви, сообщает КомсаNews.
Похвала, по словам Макаровой, необходима ребенку, но только если она заслужена. Когда взрослые хвалят «авансом» или из желания успокоить любой ценой, поддержка превращается в лесть и формирует зависимость от внешнего одобрения.
«Поведение матери не должно зависеть от успехов ребенка. Мать любит безусловно — любого: успешного, неуспешного, банкира, бомжа, двоечника, отличника. Все это наши дети, и до гробовой доски они наши», — подчеркнула психолог.
Она отметила, что тактильный контакт и короткие искренние слова поддержки важнее длинных воспитательных монологов.
Особенно опасным эксперт назвала сравнение с другими детьми. Ребенок воспринимает это как сигнал, что любовь нужно заслужить.
«Любое неосторожно сказанное слово, тем более похвала в адрес другого ребенка, расценивается детьми ревностно — как факт того, что меня не любят», — объяснила Макарова.
По ее словам, ошибки — двойки, проигрыши, проступки — не должны становиться поводом для оценки личности. Важно разделять поступок и самого ребенка.
Психолог также раскритиковала отношение к детям как к «проекту». Ребенок, по ее мнению, должен прожить собственную жизнь, а не реализовывать чужие ожидания. Основой воспитания она назвала атмосферу безусловной любви.
