Психолог Макарова назвала фразы, разрушающие самооценку ребенка

Похвала, по словам Макаровой, необходима ребенку, но только если она заслужена. Когда взрослые хвалят «авансом» или из желания успокоить любой ценой, поддержка превращается в лесть и формирует зависимость от внешнего одобрения.

«Поведение матери не должно зависеть от успехов ребенка. Мать любит безусловно — любого: успешного, неуспешного, банкира, бомжа, двоечника, отличника. Все это наши дети, и до гробовой доски они наши», — подчеркнула психолог.

Она отметила, что тактильный контакт и короткие искренние слова поддержки важнее длинных воспитательных монологов.

Особенно опасным эксперт назвала сравнение с другими детьми. Ребенок воспринимает это как сигнал, что любовь нужно заслужить.

«Любое неосторожно сказанное слово, тем более похвала в адрес другого ребенка, расценивается детьми ревностно — как факт того, что меня не любят», — объяснила Макарова.

По ее словам, ошибки — двойки, проигрыши, проступки — не должны становиться поводом для оценки личности. Важно разделять поступок и самого ребенка.

Психолог также раскритиковала отношение к детям как к «проекту». Ребенок, по ее мнению, должен прожить собственную жизнь, а не реализовывать чужие ожидания. Основой воспитания она назвала атмосферу безусловной любви.

