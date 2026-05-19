Врачи объяснили, как выбрать увлажнитель и когда он не нужен

Сухой воздух в квартирах может вызывать воспаление носоглотки, раздражение глаз и снижение работоспособности. Специалисты рассказали, как поддерживать нормальную влажность и в каких случаях можно обойтись без увлажнителя, сообщает «Крымская газета» .

Жители Крыма сталкиваются с сухим воздухом почти круглый год: летом — из-за климата, зимой — из-за интенсивного отопления. Длительное пребывание в таких условиях может привести к простудам, «рези» в глазах и снижению концентрации.

Согласно санитарным нормам, оптимальная относительная влажность в помещениях составляет 30–45% в холодное время года и 30–60% — в теплый период. В Роспотребнадзоре отметили, что правильно подобранный прибор помогает поддерживать эти показатели.

«В среднем на 10 квадратных метров при стандартной высоте потолков нужна производительность около 100 мл воды в час», — отметили в ведомстве.

Большинство бытовых моделей мощностью 0,3–0,5 кг/ч подходят для комнаты до 30 м2. Для больших помещений требуются устройства производительностью от 1 кг/ч. Важно следить, чтобы влажность не превышала 60%, и не ставить прибор у стен и мягкой мебели, чтобы избежать плесени.

«Регулярно мойте и высушивайте увлажнитель, чтобы не создать благоприятную среду для размножения микробов. Использовать можно только чистую воду, фильтрованную или кипяченую, во избежание появления налета и осадка», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Главный внештатный специалист Минздрава РК по медпрофилактике Владимир Мещеряков пояснил, что в межсезонье часто достаточно проветривания.

«Иногда достаточно обычного проветривания, поскольку воздух насыщен влагой», — рассказал он.

По его словам, увлажнители особенно актуальны при жаре выше 28 градусов, когда воздух становится пересушенным.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.