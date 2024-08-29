Организована проверка по факту смерти пациента в частной петербургской клинике
20-летний молодой человек обратился за медицинской помощью в частную клинику Санкт-Петербурга и умер после операции. Следствие проводит проверку по данному факту, сообщает пресс-служба СК РФ.
Пациент частной клиники Санкт-Петербурга скончался через несколько дней после операции по удалению миндалин. Медицинское учреждение, в которое обращался молодой человек, расположено на Дунайском проспекте.
Организована процессуальная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ее проводят следственные органы ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки.
Ранее Бастрыкин поручил возбудить дело против таксиста, обманувшего бойца СВО. Он обманом оформил на него кредит.