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Организована проверка по факту смерти пациента в частной петербургской клинике

20-летний молодой человек обратился за медицинской помощью в частную клинику Санкт-Петербурга и умер после операции. Следствие проводит проверку по данному факту, сообщает пресс-служба СК РФ .

Пациент частной клиники Санкт-Петербурга скончался через несколько дней после операции по удалению миндалин. Медицинское учреждение, в которое обращался молодой человек, расположено на Дунайском проспекте.

Организована процессуальная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ее проводят следственные органы ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить дело против таксиста, обманувшего бойца СВО. Он обманом оформил на него кредит.