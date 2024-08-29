Смертельная операция: в Петербурге мужчина скончался после удаления миндалин

28 августа в одной из частных клиник Санкт-Петербурга после внешне безобидной операции по удалению миндалин скончался 20-летний пациент, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Молодой человек получил осложнения и умер. Его тело доставили в морг. Выясняются точные обстоятельства произошедшего. На месте работают следователи и другие специалисты.

Тонзиллэктомию, удаление миндалин, выполняют уже более 300 лет при рецидивах острого тонзиллита или аденоидита.

Ранее в Москве 15-летний мальчик вдохнул вещество из флакона с надписью «Газ» и умер в одной из больниц в тот же день. Он решил понюхать запах неизвестного вещества.