сегодня в 13:12

В Москве подросток вдохнул вещество из баллона с надписью «Газ» и умер

В столице 15-летний подросток вдохнул вещество из баллона красного цвета с надписью «Газ». В тот же день он скончался в одной из больниц, сообщает пресс-служба прокуратуры города Москвы.

По предварительной информации, подросток находился возле дома на Волгоградском проспекте, когда решил вдохнуть неизвестное вещество. Его госпитализировали, но в тот же день ребенок умер.

Кузьминская районная прокуратура проводит надзорные мероприятия и контролирует ход расследования, а также установление причин произошедшего.

Ранее 11-летний школьник из Тетюшского района Татарстана попробовал шаурму, после чего ему стало плохо. Мальчик умер в больнице.