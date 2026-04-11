Организатором взорвавшего производства салютов во Владикавказе был блогер-химик

Одним из организаторов производства пиротехники, которая взорвалась во Владикавказе, был блогер-химик, который снимал обзоры на петарды и фейерверки, сообщает SHOT .

Всего задержали троих человек. Среди них 27-летний директор компании по продаже, производству и испытаниям пиротехники, а также его 29-летний коллега, который снимал испытания и обзоры на фейерверки, салюты и иные изделия, а затем выкладывал видеоролики в интернет.

По предварительной информации, он отучился в техническом вузе, у мужчины образование по специальности «Химическая технология». Третий задержанный — 42-летний собственник помещений.

ЧП произошло 10 апреля днем в магазине пиротехники на улице Августовских событий во Владикавказе. После взрыва в здании продолжалась детонация фейерверков. В результате происшествия есть пострадавшие и погибшие. Глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло рассказал, что подозреваемые задержаны.

