Опубликованы жуткие кадры смертельного падения гимнастки в цирке в Магнитогорске

сегодня в 13:24

РЕН ТВ: гимнастка разбилась насмерть в цирке в Магнитогорске

Артистка цирка упала с четырехметровой высоты в Магнитогорске. Ее последние секунды жизни попали на видео, кадры публикует РЕН ТВ .

Девушка выполняла акробатический трюк на аппарате «Колесо смелости». При этом страховки у нее не было.

В кадр попал момент, когда конструкция стала быстро вращаться. Артистка не смогла удержаться и рухнула вниз.

К ней тут же подбежали на помощь коллеги, но спасти девушку не удалось. Она скончалась от полученных травм.

СК возбудил уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Ранее ребенок из России разбился насмерть в Египте, выпав из «бесконечного бассейна». Малыш упал с шестиметровой высоты.