Ребенок из России разбился насмерть в Египте, выпав из «бесконечного бассейна»

В отеле Xanadu Makadi Bay в Хургаде произошла трагедия. Семья из Ярославля приехала на отдых, но во время заселения младший сын выпал из «бесконечного бассейна» и разбился насмерть, сообщает SHOT .

Семья приехала в Египет в начале мая. Рейс задержали, поэтому заселяться пришлось вечером. Мать оформляла приезд на ресепшене, а отец и двое сыновей 4 и 5 лет вышли на улицу.

К ресепшен, который находится на втором уровне, примыкает безбортный бассейн с эффектом бесконечности — создается ощущение, что у водной поверхности нет границы. Младший сын залез на борт, отец окликнул его, но ребенок не сориентировался, где нужно спускаться, и упал с шестиметровой высоты. Мальчик скончался в больнице.

Отель считается семейным и имеет хорошую репутацию. Мать сама работает туроператором. После гибели ребенка семья намерена добиваться возбуждения уголовного дела и наказания руководства гостиницы. При этом ограждения у бассейна появились сразу после трагедии.

Ранее в городе Лодейное Поле в Ленинградской области трехлетняя девочка съела картофель фри в кафе и скончалась. Мать малышки отметила, что ее дочь могла умереть из-за индивидуальных особенностей. По ее словам, факт отравления едой судмедэксперт еще не установил.