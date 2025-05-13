Картошка фри убила 3-летнего ребенка в Ленинградской области
В Ленобласти 3-летняя девочка съела картофель фри и скончалась
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В городе Лодейное Поле в Ленинградской области трехлетняя девочка съела картофель фри в кафе и скончалась, сообщает РЕН ТВ.
Мать малышки отметила, что ее дочь могла умереть из-за индивидуальных особенностей. По ее словам, факт отравления едой судмедэксперт еще не установил.
Днем ребенок вместе с родителями поел в кафе. Затем в течение часа малышка почувствовала недомогание, а к вечеру ее состояние ухудшилось. Ночью мама вызвала скорую помощь, но от госпитализации отказалась.
Через 12 часов женщина снова вызвала медиков скорой помощи. Тогда девочку доставили в больницу, там у нее остановилось сердце.
Специалисты устанавливают все обстоятельства трагедии.