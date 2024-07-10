Опубликованы кадры испытания взрывчатки для терактов против российских военных

Федеральная служба безопасности (ФСБ) показала видеозапись с испытаниями взрывчатки, которую планировали использовать для совершения терактов против руководителей подразделений министерства обороны РФ в Москве, сообщает ТАСС .

На кадрах видно, как человек заготовил «серую кашу» взрывчатого вещества. Затем он приехал в заброшенное здание, где поджег небольшую емкость с взрывчаткой. Произошел хлопок.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили попытку подорвать трех высокопоставленных военнослужащих Минобороны РФ в Москве. Силовики задержали завербованного украинской разведкой 30-летнего россиянина, организовавшего доставку взрывчатки по адресам проживания офицеров ВС РФ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств.