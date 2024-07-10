ФСБ предотвратила попытку подорвать 3 высокопоставленных военных в Москве

Органы безопасности задержали 30-летнего россиянина, который по заданию ГУР организовал доставку взрывных устройств по трем адресам проживания в столице руководителей подразделений Минобороны РФ.

Мужчина был завербован украинской военной разведкой в мае 2024 года. Он согласился подготовить теракт за материальное вознаграждение. Россиянин замаскировал взрывные устройства под подарки и отправил с помощью курьерской службы. Он должен был запустить их после отчетов о доставке посылок адресатам.

СК возбудил в отношении россиянина уголовное дело по подозрению в покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Организаторов и соучастников преступлений, в том числе иностранных граждан, объявили в розыск. Их тоже привлекут к уголовной ответственности.

Ранее ФСБ пресекла попытку теракта на крейсере «Адмирал Кузнецов». Сотрудники украинской разведки хотели завербовать российского офицера, но он обратился в спецслужбы.