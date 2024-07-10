ФСБ предотвратила попытку теракта на крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске

Украинские спецслужбы планировали устроить теракт на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске, ФСБ пресекла эту попытку, сообщает РИА Новости .

В марте с военным, проходящим службу на крейсере, связались представители украинской разведки. Они предложили российскому офицеру устроить теракт на судне и пообещали щедро наградить за это.

Мужчина обратился в органы госбезопасности, далее в оперативную игру вступили российские спецслужбы.

Чтобы военный устроил теракт на крейсере, противник прислал ему детали для сборки зажигательного устройства. По словам представителей украинской разведки, всю операцию курировал лично глава ГУР Кирилл Буданов*.

Теракт на крейсере был инсценирован, а запись прислали украинским спецслужбам. После этого они перестали выходить на связь.

Ранее ФСБ пресекла попытку Украины угнать бомбардировщик Ту-22М3. Украинская разведка хотела завербовать военного летчика из России за деньги.

*Включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.