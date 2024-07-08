ФСБ пресекла попытку Украины угнать бомбардировщик Ту-22М3

сегодня в 08:52

В ФСБ пресекли попытку спецслужб Украины провести операцию по угону за границу бомбардировщика Ту-22М3 ВКС РФ. Российские военные получили сведения и нанесли огневое поражение по аэродрому ВСУ Озерное, сообщает SHOT.

К попытке угона бомбардировщика причастны спецслужбы стран НАТО. Украинская разведка хотела завербовать военного летчика из России за деньги. Ему должны были предоставить итальянское гражданство.

Планировалось, что летчик на авианосце должен перелететь на Украину.

Ранее в СБУ рассказали о задержании «агентов ФСБ», которые могли шпионить за морской охраной Одесской области.