Пассажиры поезда 526С Новороссийск — Екатеринбург пожаловались на антисанитарию и неработающие кондиционеры при ужасной жаре. В вагонах переполнены мусорные баки и грязные туалеты, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Люди рассказали, что вынуждены два дня ехать в ужасно грязном поезде. По их словам, туалеты никогда не чистят, они забиты. Температура в вагонах поднялась до 30 градусов — кондиционеры не работают.

«Первый раз решили поехать на поезде. Ехали с детьми в этом кошмаре. А ведь билеты тоже не дешевые, возят как будто не людей, а скот какой-то», — пожаловался один из пассажиров.

Очевидцы начали жаловаться проводнику, однако ситуация не изменилась. В ж/д компании объяснили, что на остановках вагоны перегреваются, поэтому кондиционеры не справляются.