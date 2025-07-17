Алаудинов: в «Ахмате» нет разделений по национальностям и вере

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что в его отряде нет и не будет разделений по национальностям и вере. По его словам, бойцы сражаются вместе за общечеловеческие духовные ценности.

«Плечом к плечу даем бой сатанистам, всем темным силам. Будем вместе до конца — значит, точно победим!» — написал Алаудинов в Telegram-канале.

Он также поблагодарил всех за поддержку. Алаудинов отметил, что СВО сильно сплотило все население России. Он добавил, что люди, «воюющие с сатанизмом», объединились и теперь находятся на защите интересов РФ.

Алаудинов указал на то, что население стало теплее относиться друг к другу, произошло «то очищение и единение нас как одного монолита».

Ранее Алаудинов заявил, что ВСУ ударили по солдатам спецназа «Ахмат» двумя ракетами HIMARS. К счастью, никто не пострадал.