Алаудинов: ВСУ ударили по солдатам спецназа «Ахмат» двумя ракетами HIMARS

Спецоперация
Константин Михальчевский

Фото - © Константин Михальчевский/РИА Новости

Украинские боевики попытались уничтожить группу солдат «Ахмата». Они запустили ракеты HIMARS, рассказал РИА Новости командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Он добавил, что ВСУ ударили двумя такими боеприпасами. Однако никто не пострадал.

Алаудинов отметил, что украинские солдаты прибегают к любым действиям в попытке замедлить продвижение ВС РФ.

Ранее он говорил, что СБУ прорабатывают план по убийству командирского состава «Ахмата». Украинские спецслужбы хотят уничтожить Алаудинова, Аида, а также бойцов отряда.