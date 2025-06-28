Алаудинов: ВСУ ударили по солдатам спецназа «Ахмат» двумя ракетами HIMARS
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Украинские боевики попытались уничтожить группу солдат «Ахмата». Они запустили ракеты HIMARS, рассказал РИА Новости командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
Он добавил, что ВСУ ударили двумя такими боеприпасами. Однако никто не пострадал.
Алаудинов отметил, что украинские солдаты прибегают к любым действиям в попытке замедлить продвижение ВС РФ.
Ранее он говорил, что СБУ прорабатывают план по убийству командирского состава «Ахмата». Украинские спецслужбы хотят уничтожить Алаудинова, Аида, а также бойцов отряда.