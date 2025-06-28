Алаудинов: ВСУ ударили по солдатам спецназа «Ахмат» двумя ракетами HIMARS

сегодня в 11:25

Он добавил, что ВСУ ударили двумя такими боеприпасами. Однако никто не пострадал.

Алаудинов отметил, что украинские солдаты прибегают к любым действиям в попытке замедлить продвижение ВС РФ.

Ранее он говорил, что СБУ прорабатывают план по убийству командирского состава «Ахмата». Украинские спецслужбы хотят уничтожить Алаудинова, Аида, а также бойцов отряда.