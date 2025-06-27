Алаудинов: Киев разрабатывает комбинации для убийства командиров «Ахмата»
Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов заявил, что сейчас служба безопасности Украины прорабатывает план, направленный на операцию по убийству командирского состава «Ахмата», сообщает ТАСС.
«Разрабатываются разные комбинации, путем которых хотели бы убить меня, (группу) Аида — командирский состав особенно, но и самих бойцов отряда, — это у СБУ всегда была головная боль», — сказал Алаудинов.
По его словам, так как бойцы спецназа знают о планах противника, то они чувствуют себя спокойно, делают и дальше свою работу, идут к победе в СВО.
Ранее в базе украинского МВД Украины разместили информацию о розыске Алаудинова, его разыскивает СБУ. Командир спецназа подчеркнул, что это объявление доказывает правильность действий «Ахмата».