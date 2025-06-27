Алаудинов: Киев разрабатывает комбинации для убийства командиров «Ахмата»

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов заявил, что сейчас служба безопасности Украины прорабатывает план, направленный на операцию по убийству командирского состава «Ахмата», сообщает ТАСС .

«Разрабатываются разные комбинации, путем которых хотели бы убить меня, (группу) Аида — командирский состав особенно, но и самих бойцов отряда, — это у СБУ всегда была головная боль», — сказал Алаудинов.

По его словам, так как бойцы спецназа знают о планах противника, то они чувствуют себя спокойно, делают и дальше свою работу, идут к победе в СВО.

Ранее в базе украинского МВД Украины разместили информацию о розыске Алаудинова, его разыскивает СБУ. Командир спецназа подчеркнул, что это объявление доказывает правильность действий «Ахмата».