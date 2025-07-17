В Сергиевом Посаде стартовала ежегодная авторская соцрограмма по организации досуга

Летняя социальная программа реализуется традиционно в июле на территории Сергиева Посада более пятнадцати лет. К организации досуга для детей и подростков от семи до четырнадцати лет. Для ребят проводят различные дворовые игры. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Так, пользуются популярностью доджбол, известный всем под названием вышибалы, квадрат — игра на расчерченном квадратном поле, разделенном на 4 части. Игроки отбивают мяч, не давая ему упасть на своей зоне. Снайпер, или горячая картошка — вариант игры с мячом, где участники быстро перебрасывают его друг другу, а тот, кто уронил, выбывает или получает штрафное очко. Классики, третий лишний или догонялки в кругу, где один игрок убегает, второй догоняет, а остальные стоят парами, и убегающий может встать перед любой парой, делая «третьим лишним» другого игрока. Эти игры развивают ловкость, скорость и командный дух.

Ежегодно в «Дружном дворе» объявляется общая тема. В2025 году — это «Спортивные рекорды нашей площадки». Каждую неделю проводятся соревнования по номинациям «Лучший/Лучшая в отжиманиях от пола», «Король/Королева прыжков на скакалке», «Чемпион/Чемпионка по подтягиваниям», по результатам которых лучшие ребята будут награждены.

Всего задействована двадцать одна площадка, в ежедневном охвате это более 600 детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.

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