В день города в Москве выступит известный английский диджей, трехкратный номинант на «Грэмми» Пол Окенфолд (Paul Oakenfold), которого считают «отцом» мировой электронной музыки. Артист проводит мировой тур и хочет, чтобы российская публика услышала его легендарные треки и новые работы, сообщила гендиректор агентства SAY Agency Анна Субчева.

Российская Федерация — одна из остановок в рамках мирового тура Окенфолда, который, вероятно, может стать заключительным в его карьере. По словам организаторов, диджей имеет особое отношение к России, любит ее национальную кухню и культуру.

«Для него наша страна — важная точка на карте мира. Он выступал здесь одним из первых еще в начале 2000-х годов, и с тех пор обзавелся огромной фан-базой, друзьями, приезжал регулярно <…>. Более того, он великолепно готовит гуляш и борщ, а российских женщин считает самыми красивыми в мире и всегда наблюдает за новинками российских сериалов и кино, так как многие годы пишет музыку к мировым кинохитам» — прокомментировала Анна Субчева, генеральный директор SAY Agency — ключевого поставщика зарубежных артистов в 2025 году.

Во время выступлений известный диджей часто исполняет кавер на песню «Перемен» — хит легендарной русской группы «Кино».

В ходе визита в Москву Окенфолду также покажут знаковые гастрономические места столицы, поскольку артист подыскивает место для отрытия собственного ресторана. Как отметили организаторы, трехкратный номинант на премию «Грэмми» составил «довольно скромный» райдер — попросил пятизвездочную гостиницу и черный внедорожник.

Пол Окенфолд выступит в московском клубе Base 13 сентября, в День города. За день до этого, 12 сентября, диджей даст концерт в Санкт-Петербурге (клуб «А2»).

Окенфолд работал с целым рядом музыкальных гигантов: Джастином Тимберлейком, Бейонсе, Бруно Марсом, Рианной, продюсировал релизы для Снуп Догга, Мадонны и других. Диджей также известен по саундтрекам к фильмам «Матрица: Перезагрузка», «Умри, но не сейчас», «Пароль „Рыба меч“» и «Идентификация Борна».