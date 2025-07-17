В Подмосковье пройдет «Летняя школа CTF»

С 30 июля по 9 августа планируется проведение тринадцатой «Летней школы CTF» в Московской области. Мероприятие поддерживается министерством науки и высшего образования РФ и является одним из ключевых в системе подготовки российских кадров в области защиты информации. Организатором образовательного проекта выступает АРСИБ и Всероссийское общественное движение наставников детей и молодежи «Наставники России» при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, агентства стратегических инициатив, Федерального учебно-методического объединения (ФУМО) по образованию в области информационной безопасности высших учебных заведений Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Программа школы включает в себя доклады от ведущих специалистов в сфере обеспечения информационной безопасности. Традиционно с лекциями выступают ведущие эксперты в области защиты информации из таких организаций, как АРСИБ, компании АФК «Система», ПАО «МТС», Лаборатория Касперского, Positive Technologies, КриптоПро, Газпромбанк, Сбер, Гознак и другие.

Основные цели школы — организация дискуссионных площадок для обсуждения проблем защиты информации, интенсивного обмена знаниями и опытом, обучение молодых специалистов посредством тематических лекций и практических мастер-классов.

Уникальность проекта заключается в том, что на одной площадке собираются 100 школьников и студентов с разных уголков нашей страны и более 60 экспертов из различных областей и структур: информационная безопасность, информационные технологии, психология, HR, наставничество, госкорпорации, банки и др. Участники проекта объединяются в команды, оттачивают свои навыки, приобретают новые компетенции, обмениваются опытом и учатся работать в команде.

Так как большинство экспертов и лидеров отрасли сосредоточено в Москве, местом проведения была выбрана комфортная площадка в Московской области – учебно-оздоровительный комплекс «Лесное озеро» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, именно это место позволяет сделать программу интересной, многоуровневой, сбалансированной, комфортно разместить всех участников и организаторов. Большая территория позволяет проводить спортивные мероприятия, киберзарницу и организовывать досуг участников.

В условиях кадрового дефицита на российском IT-рынке, Летняя школа является площадкой для формирования нового поколения IT-специалистов, способных обеспечивать защиту киберпространства в условиях глобальных киберугроз. Ежегодно она объединяет школьников и студентов, желающих попробовать свои силы в программировании, поиске уязвимостей, отражении атак противника и решении логических задач в команде. Школа создает условия для выбора будущей профессии именно в сфере информационной безопасности и информационных технологий, позволяет юным участникам более точно понять направление, в котором им стоит развиваться, она показывает их сильные и слабые стороны, таким образом выполняя профориентационную функцию.

Организатором образовательного проекта выступает АРСИБ, Всероссийское общественное движение наставников детей и молодежи «Наставники России» при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Агентства Стратегических Инициатив, Минобороны России, ФУМО ВО ИБ. Партнерами мероприятия традиционно выступают ведущие российские компании: АФК Система, Гознак, Сбер, Газпромбанк, ПАО МТС и ряд других. Лекторы Летней школы – лучшие специалисты в области информационной безопасности и информационных технологий: Андрей Масалович (Лавина Пульс), Дмитрий Скляров (Positive Technologies), Сергей Голованов (Лаборатория Касперского) и др.

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