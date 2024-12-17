Опубликованы фото подъезда, где нашли тело баскетболиста Яниса Тиммы

сегодня в 08:41

В пятиэтажке на улице Сергея Макеева в столице находится гостиница «Апельсин». Там спортсмен зарегистрировался с 14 по 16 декабря.

Возможно, он выбрал место специально, чтобы совершить самоубийство.

На фотографиях видно обычный подъезд с узкой лестницей и перилами. На полу валяется стакан.

Тело 32-летнего спортсмена обнаружили в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. Рядом лежал телефон с просьбой на экране позвонить экс-жене, певице Анне Седоковой.

Тимма незадолго до смерти был в депрессии и писал странные посты в соцсетях. Еще он хотел помириться с бывшей супругой.