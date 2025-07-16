Экономист Балынин: смартфоны и планшеты могут подешеветь в РФ на 10–20%

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин считает, что в стране в 2025 году смартфоны и планшеты станут дешевле на 10–20%, а ноутбуки и компьютеры — на 8–12%, сообщает Газета.ru .

«Также упадут в цене телевизоры и холодильники (на 5–10%), пылесосы (на 4–7%), фотоаппараты и видеокамеры (на 3–5%)», — сказал Балынин.

Как уточнил эксперт, стоимость товаров будет зависеть от производителя, модели и конкретного продавца, поэтому темпы уменьшения цены на них цен могут быть больше.

По его словам, есть пять причин для данной тенденции. Это развитие научно-технического прогресса, стимулирующего выпускать больше устройств с разными усовершенствованиями, конкуренция среди производителей, а также среди продавцов, развитие российского производства бытовой техники и электроники, устойчивое и длительное укрепление рубля.