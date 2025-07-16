Психолог рассказала, почему у молодых семей возникают проблемы в браке

Многие вступают в брак на волне влюбленности, не осознавая роли и задачи семьи, что со временем приводит к разочарованию и конфликтам, сообщила РИАМО педагог-психолог, семейный психолог Наталья Маклакова.

«Чаще всего молодые семьи сталкиваются с отсутствием понимания вообще, зачем нужна семья. Молодые люди женятся, у них все классно, они влюблены — все происходит на гормональном, неосознанном уровне. У них нет понимания, кто они, зачем родились на этой планете, какие задачи стоят перед ними как перед мужем и женой», — сказала Маклакова.

Она добавила, что молодожены продолжают воспринимать друг друга просто как мужчину и женщину. Но муж и жена — это уже не просто мужчина и женщина, это роли, это обязанности.

«Семья создается с точки зрения духовного роста, для рождения детей, для того чтобы мы научились служить бескорыстно, жить не только ради собственного удовольствия. Когда все сводится к наслаждению — путешествиям, развлечениям — это неизбежно приводит к конфликтам. Потому что человек создан для служения: кто-то говорит Богу, кто-то — Абсолюту, но смысл тот же», — отметила семейный психолог.

Маклакова подчеркнула, что молодые люди еще до свадьбы должны понимать: они объединяются, чтобы стать сильной парой, войти в эффект синергии.

«Один плюс один — это не два, это одиннадцать. Вместе мы сильнее. Семья должна помогать развивать качества друг друга, чтобы расти вместе. Но так как молодые об этом не знают, они сталкиваются с тем, что перестают получать удовольствие от отношений. Проходит три года, страсть уходит — и все, непонятно, зачем быть вместе. „Она меня не удовлетворяет“, „он требует что-то странное“ — и развод», — резюмировала специалист.