«Поменяла любовь на деньги»: погибший Тимма писал депрессивные посты

Баскетболист Тимма незадолго до смерти был в депрессии

Бывший муж певицы Анны Седоковой и баскетболист Янис Тимма незадолго до смерти был в депрессии и писал странные посты в соцсетях, пишет Telegram-канал Mash .

Янис Тимма покончил с собой в бизнес-отеле в центре Москвы. В столицу спортсмен приехал из США, чтобы якобы помириться с экс-супругой.

Баскетболист вёл депрессивные трансляции в соцсетях. Он написал, что Седакова променяла их любовь на деньги и что не хочет больше жить.

По данным канала, во время игры за российский клуб «Химки» Тимма год не получал зарплату и из-за этого в семье происходили ссоры.

В последнее время Тимма играл в США.