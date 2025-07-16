Врач рассказала, вызывает ли самая вкусная и вредная еда привыкание

Врач Кашух: если часто есть сладкую выпечку, может наступить привыкание

К самой вредной еде относятся пончики, круассаны, напитки с сахаром. Если часто есть такую пищу, может возникнуть привыкание и расстройство пищевого поведения, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Самой вредной считается еда, которая вызывает сильную вкусовую реакцию, но при этом не содержит полезных питательных веществ. Это так называемые „пустые калории“ — сладости с насыщенными жирами: пончики, круассаны с кремом, полуфабрикаты, напитки с добавленным сахаром», — сказала Кашух.

Она отметила, что сравнивать вредную еду с наркотиками было бы некорректно.

«Наркотики — это вещества, которые напрямую вмешиваются в работу нейромедиаторных систем мозга, вызывают быстрое привыкание, синдром отмены и тяжелые физиологические нарушения. Еда, даже самая вкусная и калорийная, не обладает таким действием. Она не разрушает структуры мозга, не вызывает абстиненции в медицинском смысле и не требует врачебной детоксикации», — пояснила врач.

Кашух отметила, что, тем не менее, еда действительно способна активировать в мозге центры вознаграждения: вырабатывается дофамин — нейромедиатор удовольствия, человек чувствует счастье и начинает ассоциировать еду с быстрым способом порадовать себя.

«Особенно это касается продуктов, в которых сочетаются жир, сахар и соль. Это фастфуд, сладкая выпечка, чипсы, молочные коктейли. Если есть их часто, мозг „привыкает“ к этому стимулу и требует повторения, это может спровоцировать расстройство пищевого поведения», — предупредила специалист.

16 июля отмечается День вкусной еды. Специалисты по питанию считают, что вкусная еда может быть полезной, если приготовить ее дома и заменить вредные ингредиенты на более здоровые.