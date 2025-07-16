Семейный психолог рассказала, как сохранить близость в браке

В счастливой семье оба партнера должны ощущать рост, поддержку и любовь не на словах, а через действия, сообщила РИАМО педагог-психолог, семейный психолог Наталья Маклакова.

«Чтобы сохранить близость, нужно видеть в партнере не тело, а душу, личность. Это не просто оболочка, не тело, которое приносит деньги или чинит полки, и не объект сексуального наслаждения. В этом теле живет личность — с целями и задачами, которые выходят за рамки семьи. И задача партнера — помочь их реализовать. Когда оба реализуются как личности, семья становится счастливой», — сказала Маклакова.

Она добавила, что поэтому семье важно получать духовные знания, интересоваться друг другом, заботиться, поддерживать рост — в духовном и во всех остальных смыслах.

«Пара, поженившись, может легко отслеживать прогресс: с каждым годом оба супруга должны становиться лучше. Муж должен чувствовать, что с этой женщиной он развивается. Жена — что рядом с этим мужчиной она чувствует себя любимой. Любовь — это не просто слова „я тебя люблю“. Она должна чувствоваться, проявляться в поступках. И мужчина, и женщина должны ощущать любовь через действия», — подчеркнула психолог.

Маклакова отметила, что сохранению близости помогает и поддержка старшего поколения. Очень важно советоваться с людьми, которые прожили вместе 20, 30, 40, 50 лет.

«Их нужно показывать, пропагандировать, делать доступными. Случилась ссора — пошли, посоветовались: с батюшкой в храме или с бабушкой и дедушкой, которые всю жизнь вместе. Пусть они подскажут, как жить дружно. Есть хорошие фильмы про семейную жизнь — например, „Отважные“ и „Огнеупорный“» — заключила специалист.