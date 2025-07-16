РПП и пищевая зависимость: названы последствия заедания стресса вредной едой

«Сладости и другая „комфортная еда“ могут временно замаскировать симптомы стресса: глюкоза быстро попадает в мозг, способствуя выбросу серотонина и дофамина. Это снижает тревожность и поднимает настроение. Но это опасный путь, он ведет к расстройствам пищевого поведения», — предупредила Кашух.

Она добавила, что еда постепенно становится не источником энергии и питательных веществ, а способом уйти от проблем. Формируется привычка «заедать» стресс, а затем и пищевая зависимость.

«Кроме того, это никак не влияет на причину симптомов. Еда не улучшает психоэмоциональное состояние, а тревога лишь на время заглушается. Позже она возвращается, а еще добавляется чувство вины и недовольства собой. Со стрессом лучше работать системно», — отметила врач.

Кашух пояснила, что системный подход предполагает выявление возможных физиологических причин, например, гормональных нарушений.

«Полезным будет научиться справляться с повышенными эмоциональными нагрузками с помощью дыхательных практик, психотерапии, спорта», — заключила она.

16 июля отмечается День вкусной еды — неофициальный праздник продолжает набирать обороты и становиться популярным в разных странах. Его учредили, чтобы напомнить о полезных свойствах пищи: она укрепляет здоровье, улучшает работоспособность и увеличивает длительность жизни. Также пища положительно влияет на настроение.