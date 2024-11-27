Опубликовано видео стрельбы у «Кофемании» в центре Москвы

Прокуратура опубликовала видеозапись стрельбы, которую открыл мужчина во время конфликта у «Кофемании» в центре столицы.

На опубликованных кадрах видно, как двое мужчин разговаривают. Затем один из участников конфликта наносит своему оппоненту удар по лицу. В свою очередь мужчина достал пистолет и совершил выстрел в своего обидчика.

Предварительно, между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из участников потасовки открыл стрельбу из травматического пистолета. Правоохранительные органы разыскивают 5 участников конфликта.

По факту стрельбы в центре российской столицы возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Прокуратура держит на контроле расследование уголовного дела по факту стрельбы на Большой Никитской улице.