Неизвестный открыл стрельбу у кофейни в центре Москвы
SHOT: человек пострадал в перестрелке у «Кофемании» в центре Москвы
Фото - © Telegram-канал SHOT
Неизвестный открыл стрельбу у «Кофемании» в центре российской столицы. На место происшествия выехали полицейские, сообщает SHOT.
ЧП произошло в среду вечером у кофейни на Большой Никитской улице. По предварительной информации, в результате стрельбы пострадал 1 человек.
На место происшествия едут сотрудники правоохранительных органов.
Ранее стало известно, что пьяный спецназовец стрелял в людей в селе Красноармейское Самарской области.