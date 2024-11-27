Неизвестный открыл стрельбу у кофейни в центре Москвы

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SHOT: человек пострадал в перестрелке у «Кофемании» в центре Москвы

Неизвестный открыл стрельбу у «Кофемании» в центре российской столицы. На место происшествия выехали полицейские, сообщает SHOT .

ЧП произошло в среду вечером у кофейни на Большой Никитской улице. По предварительной информации, в результате стрельбы пострадал 1 человек.

На место происшествия едут сотрудники правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что пьяный спецназовец стрелял в людей в селе Красноармейское Самарской области.