Пьяный спецназовец стрелял в людей в российской глубинке — СМИ
Предполагаемого спецназовца задержали за стрельбу в людей в Самарской области
В селе Красноармейское Самарской области задержали, по предварительной информации, сотрудника отряда спецназначения «Гром». Силовика подозревают в пьяной стрельбе из травматического оружия, сообщает «Волга Ньюс» со ссылкой на источник.
Стрельба произошла в прошедшие выходные. По данным издания, служащий открыл огонь по людям, находясь под воздействием алкоголя.
Источник журналистов заявил, что мужчина применил травматическое оружие в пылу бытовой ссоры. Точные причины конфликта с участием спецназовца не разглашаются.
Бойцу спецподразделения грозит наказание за причинение вреда здоровью, добавляется в статье.
Официального подтверждения соответствующей информации пока нет.