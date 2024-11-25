сегодня в 16:22

Предполагаемого спецназовца задержали за стрельбу в людей в Самарской области

В селе Красноармейское Самарской области задержали, по предварительной информации, сотрудника отряда спецназначения «Гром». Силовика подозревают в пьяной стрельбе из травматического оружия, сообщает «Волга Ньюс» со ссылкой на источник.

Стрельба произошла в прошедшие выходные. По данным издания, служащий открыл огонь по людям, находясь под воздействием алкоголя.

Источник журналистов заявил, что мужчина применил травматическое оружие в пылу бытовой ссоры. Точные причины конфликта с участием спецназовца не разглашаются.

Бойцу спецподразделения грозит наказание за причинение вреда здоровью, добавляется в статье.

Официального подтверждения соответствующей информации пока нет.