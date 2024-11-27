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Полиция разыскивает 5 человек после стрельбы в «Кофемании» в центре Москвы

Правоохранительные органы разыскивают 5 человек после стрельбы у «Кофемании» в центре российской столицы, сообщает Mash .

В среду вечером неадекват открыл стрельбу по компании 3 мужчин у кофейне на Большой Никитской улице. Предварительно, в результате происшествия есть пострадавший.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили гильзы от пуль. Выяснилось, что конфликт произошел между двумя компаниями мужчин.

В настоящее время правоохранители разыскивают 5 участников перестрелки. Особые приметы: рост — выше среднего, среднее телосложение, длинные бороды.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и Росгвардии, а также бригада скорой помощи.