Опубликовано видео падения беспилотников на дома в Краснодарском крае
Фото - © Телеграм-канал Kub Mash
Украинский беспилотник упал на жилые дома города Славянска-на-Кубани в Краснодарском крае. Видео публикует Kub Mash.
Инцидент произошел ночью 28 ноября. Обломки украинского дрона разбросаны по дороге.
На опубликованной записи видно, как беспилотник противника летит на большой скорости, издавая сильный шум. Затем он соприкасается со зданием и взрывается.
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