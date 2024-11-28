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Опубликовано видео падения беспилотников на дома в Краснодарском крае

Украинский беспилотник упал на жилые дома города Славянска-на-Кубани в Краснодарском крае. Видео публикует Kub Mash .

Инцидент произошел ночью 28 ноября. Обломки украинского дрона разбросаны по дороге.

На опубликованной записи видно, как беспилотник противника летит на большой скорости, издавая сильный шум. Затем он соприкасается со зданием и взрывается.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявлял, что в результате ударов ВСУ по региону была ранена женщина.