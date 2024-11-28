Женщина пострадала при атаке беспилотников на Краснодарский край

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В Славянске-на-Кубани при падении обломков БПЛА ранена женщина, от госпитализации она отказалась. Повреждены дом и автомобиль.

В хуторе Чигрина Красноармейского района осколками беспилотника поврежден дом.

Власти региона занимаются утонением нанесенного ущерба, добавил глава региона.