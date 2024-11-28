Женщина пострадала при атаке беспилотников на Краснодарский край
ПВО отразила массированную атаку дронов ВСУ на Краснодарский край
ПВО отразила массированную атаку дронов ВСУ на Краснодарский край, ранена женщина, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
В Славянске-на-Кубани при падении обломков БПЛА ранена женщина, от госпитализации она отказалась. Повреждены дом и автомобиль.
В хуторе Чигрина Красноармейского района осколками беспилотника поврежден дом.
Власти региона занимаются утонением нанесенного ущерба, добавил глава региона.