Опубликовано видео эвакуации тела Старовойта с места самоубийства в Подмосковье

Бывший министр транспорта России Роман Старовойт совершил самоубийство после того, как его отправили в отставку. Компетентные специалисты поместили тело чиновника в специальный черный пакет и эвакуировали с места происшествия. Соответствующие кадры опубликовал SHOT .

На кадрах видно, что тело Старовойта, совершившего самоубийство, находилось не в личном автомобиле марки Tesla Model X, а в ближайших кустах от места парковки транспорта. Сотрудники в синей униформе подняли тело экс-министра с земли за руки и ноги, затем положили на носилки, где уже был специальный черный мешок. После этого они застегнули молнию на мешке, подняли носилки и направились к машине, на которой в дальнейшем осуществлялась транспортировка тела.

Судя по видео, на месте происшествия работают следователи и другие представители правоохранительных органов. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что Роман Старовойт по решению президента России Владимира Путина 7 июля был отправлен в отставку с поста министра транспорта России. Утром этого же дня чиновника видели в Минтрансе, он присутствовал на утреннем совещании, затем попрощался со всеми и поехал домой.

Позднее его тело нашли в подмосковном Одинцове. Основной версией следствия является, что Старовойт совершил самоубийство. На его голове обнаружены характерные повреждения.

Тело Старовойта пришлось опознавать его помощнице Полине. Она единственная, кто смог быстро приехать на место случившегося.