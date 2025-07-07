Спрятался от прохожих: тело Старовойта нашли в кустах у забора возле его авто

Тело Старовойта нашли в нескольких метрах от его Tesla Model X в Подмосковье

Экс-министр транспорта России Роман Старовойт совершил самоубийство не в салоне Tesla Model X, а в нескольких метрах от автомобиля, спрятавшись от глаз случайных прохожих в ближайших кустах, сообщает Baza .

Осведомленный источник заявил, что Старовойт спрятался в кустах у забора рядом с припаркованной машиной и там свел счеты с жизнью. Все случилось в Одинцовском округе Подмосковья.

На данный момент место происшествия оцеплено, там работают сотрудники оперативных служб, в том числе следователи.

В Сети распространились разные версии случившегося. По информации РБК, Старовойт совершил самоубийство еще 5 июля, а по данным Mash, его видели в Минтрансе утром 7 июля примерно в то же время, когда президент России Владимир Путин подписал указ о его отставке.

Предварительная причина самоубийства Старовойта — вероятное уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при возведении фортификаций в Курской области, которую тот ранее возглавлял.