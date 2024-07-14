Опубликовано фото пули, пролетевшей у головы Трампа в момент покушения

Telegram-канал Baza опубликовал фото пули, которая пролетела у головы кандидата от республиканцев на предстоящих президентских выборах в США Дональда Трампа во время митинга в штате Пенсильвания.

На кадрах видно, как Дональд Трамп стоит за трибуной на предвыборном митинге, и в тот момент около его уха пролетает пуля.

Также опубликован снимок 20-летнего нападавшего Томаса Мэтью Крукса, которого ликвидировала американская Секретная служба.

Крукс стрелял из винтовки типа AR с расстояния в 120 м. Всего нападавший сделал не менее 5 выстрелов на предвыборном митинге Трампа. В результате покушения 1 человек был убит, еще двое получили ранения, в том числе Трамп.

В настоящее время жизни и здоровью Дональда Трампа ничего не угрожает.

Накануне на политика было совершено покушение. В результате нападения Трамп получил ранение уха. По словам экс-президента США, он потерял много крови. По факту покушения проводится расследование.