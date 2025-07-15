В городе Бор мужчина истыкал ножом в шею и грудь знакомого из-за ревности

В пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области рассказали, что один из жителей города Бор получил обвинения в покушении на убийство, сообщает ИА «Время Н» .

В ведомстве отметили, что преступление было совершено в одной из квартир по улице Мира в апреле 2025 года. Известно, что мужчина приревновал свою возлюбленную и на этой почве нанес своему оппоненту не менее трех ножевых ранений в грудь и шею.

Также сообщается, что пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь. Благодаря этому мужчина остался жив.

На данный момент обвинения по делу утверждены. Уголовное дело по данному факту с обвинительным заключением уже направлено в суд.